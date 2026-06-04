«Київська камерата» презентувала платівку з творами українських композиторів

У Києві презентували перший вініловий реліз сучасної української класичної музики у виконанні Національного ансамблю солістів «Київська камерата» — альбом «Спроможні» («Empowered»).

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Запис і випуск платівки створено в межах масштабного міжнародного мультимедійного проєкту культурної дипломатії «Спроможні».

До першого альбому ввійшли твори чотирьох композиторів різних поколінь: Олександра Козаренка, Володимира Зубицького, Золтана Алмаші та Олександра Родіна. Після початку повномасштабної російсько-української війни ці твори неодноразово виконували на провідних світових сценах, зокрема, в Carnegie Hall в Нью-Йорку та Берлінській філармонії.

Музична композиція «Місто Марії» Золтана Алмаші присвячена Маріуполю. Вона стала першим твором композитора, написаним після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Твір «Після прочитання Лавкрафта» Олександра Родіна відкриває психологічний та емоційний виміри проживання війни.

Богдана Півненко, керівниця Національного ансамблю солістів «Київська камерата», розповіла, що запис музичного альбому «Спроможні» відбувся в Будинку звукозапису Українського радіо у складному для Києва й усієї України грудні минулого року в умовах постійних блекаутів та повітряних тривог.

Візуальна концепція альбому «Спроможні» створена на основі однойменного художнього фотопроєкту, автором якого є митець-захисник Сергій Михальчук.

«Альбом об’єднав видатних українських композиторів, музикантів і митців навколо спільної ідеї – показати світові силу, гідність та спроможність української культури», – прокоментував продюсер проєкту Андрій Різоль. Він підкреслив, що вітчизняна музика є важливим інструментом культурної дипломатії України.

У Києві презентували альбом «Спроможні» («Empowered») / Фото: Олександр Клименко, Укрінформ

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Національний ансамбль солістів «Київська камерата» для гостей виконав твори, які ввійшли до музичного альбому «Спроможні». Диригувала Кері-Лінн Вілсон.

Почесним гостем презентації-концерту став генеральний менеджер Метрополітен-опери Пітер Гелб.

Як повідомляв Укрінформ, у Національній філармонії 26 травня відбувся концерт, у межах якого «Київська камерата» представила дві прем’єри.