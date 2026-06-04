У Франції померла авторка «Персеполіса» Маржан Сатрапі

Франко-іранська письменниця, режисерка та художниця Маржан Сатрапі, авторка графічного роману «Персеполіс», померла у Парижі у віці 56 років.

Про це повідомила Euronews із посиланням на рідних і друзів мисткині, передає Укрінформ.

Як зазначається, Сатрапі померла трохи більше ніж через рік після смерті свого чоловіка Маттіаса Ріпи.

Офіційна причина її смерті не повідомляється.

Маржан Сатрапі народилася 22 листопада 1969 року у Решті, що на південному заході Ірану. Вона відверто критикувала теократичний режим в ІРІ.

Світову славу Сатрапі приніс автобіографічний графічний роман "Персеполіс", у якому вона описала дитинство й юність у Тегерані після Ісламської революції 1979 року.

Книга, створена у 2000–2003 роках, стала світовим бестселером і була перекладена понад 20 мовами.

У 2007 році Сатрапі зняла анімаційний фільм «Персеполіс». Прем’єра відбулася на Каннському кінофестивалі, на якому стрічка отримала приз журі. Фільм також здобув премію «Сезар» у Франції та був номінований на «Оскар».

Серед інших відомих робіт Сатрапі - графічний роман «Курча з чорносливом» («Poulet aux prunes»), який вона екранізувала у співпраці з Венсаном Паронно, комедійний фільм жахів «Голоси» з Раяном Рейнольдсом у головній ролі та біографічний фільм «Небезпечний елемент», присвячений дворазовій лавреатці Нобелівської премії Марії Кюрі.

Як повідомляв Укрінформ, 17 квітня у віці 77 років померла знаменита французька кіноакторка Наталі Бай.

Фото: Georges Bird/wikipedia.org