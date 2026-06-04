Понад 80 фільмів: кінофестиваль Миколайчук OPEN оголосив програму
Укрінформ
П’ятий фестиваль глядацького кіно Миколайчук OPEN, який проходитиме у Чернівцях із 13 до 20 червня, оголосив повну програму.
Як передає Укрінформ, про це повідомило Держкіно.
Зазначається, що до програми увійшли понад 80 фільмів з усього світу.
Так, у секції «Фестивальні знахідки» будуть представлені улюблені стрічки кінофестивалів із Канн, Венеції, Берлінале, Торонто та режисерський дебют Джеймса МакЕвоя.
Також у межах кінофестивалю заплановані конкурсні програми та дитяча секція.
Як повідомляв Укрінформ, у Чернівцях під час кінофестивалю Миколайчук OPEN представлять масштабну ретроспективу до 90-річчя режисера й оператора Юрія Іллєнка.
Фото: Кирило Авраменко