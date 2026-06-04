Понад 80 фільмів: кінофестиваль Миколайчук OPEN оголосив програму

П’ятий фестиваль глядацького кіно Миколайчук OPEN, який проходитиме у Чернівцях із 13 до 20 червня, оголосив повну програму.

Як передає Укрінформ, про це повідомило Держкіно.

Зазначається, що до програми увійшли понад 80 фільмів з усього світу.

Так, у секції «Фестивальні знахідки» будуть представлені улюблені стрічки кінофестивалів із Канн, Венеції, Берлінале, Торонто та режисерський дебют Джеймса МакЕвоя.

Запланована також нова фестивальна секція «Під сузірʼям Близнюків», присвячена аніме, - секція артового жанрового кіно «Аніме: інший вимір».

У секції «Невигадане» демонструватимуть українські та міжнародні документальні хіти. Крім того, відбудуться спеціальні покази стрічок «Довбуш», «Азовсталь. Прихисток життя» та «Музика буття». Під час кінофестивалю запланована програма «Спадщина Івана Миколайчука», у межах якої відбудеться показ фільму «Вавилон ХХ», тематичні події та виставка «Юрій Іллєнко: 90 років наперекір усьому». Цьогорічний фестиваль Миколайчук OPEN відкриє стрічка «Сусіди зверху» з Едвардом Нортоном, Пенелопою Крус і Сетом Роґеном, а закриє чеська надихаюча драма «Непереможні». Читайте також: На кінофестивалі Docudays UA відбудеться українська прем’єра «Тихої повені»

Також у межах кінофестивалю заплановані конкурсні програми та дитяча секція.

Як повідомляв Укрінформ, у Чернівцях під час кінофестивалю Миколайчук OPEN представлять масштабну ретроспективу до 90-річчя режисера й оператора Юрія Іллєнка.

Фото: Кирило Авраменко