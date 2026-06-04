Український фільм TO DIE TO LIVE увійшов до програми кінофестивалю у Карлових Варах

Документальний фільм TO DIE TO LIVE української режисерки Юлії Гонтарук увійшов до програми 60-го Міжнародного кінофестивалю у Карлових Варах.

Як передає Укрінформ, про це Українська кіноакадемія повідомила у Фейсбуці.

"Стрічка TO DIE TO LIVE (колишня назва "Залізна сотня") — єдина з України увійшла до програми фестивалю. Фільм є спільним виробництвом України, Латвії та Словаччини", — зауважили у кіноакадемії.

Гонтарук працювала над фільмом 12 років.

Як зазначили у кіноакадемії, "фільм розповідає, як у 2014 році троє українських добровольців воювали на передовій, коли російська війна вперше прийшла на українську землю. Зазнавши втрат і зустрівшись зі смертю віч-на-віч, вони стикаються з новим викликом: як знайти себе у світі, що не змінився? Та щойно здається, що настав крихкий мир і їхнє життя почало налагоджуватися, Росія розпочинає повномасштабне вторгнення, і війна знову кличе їх до бою. TO DIE TO LIVE охоплює 12 років боротьби".

Як повідомляв Укрінформ, у Києві в межах Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA 9 червня відбудеться українська прем’єра фільму “Тиха повінь” (Silent Flood) режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука.

Фото: Українська кіноакадемія