Удар РФ по Запоріжжю: загинула жінка, 11 людей поранені
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Укрінформ
Унаслідок російської атаки у Запоріжжі загинула жінка, поранень зазнали 11 осіб.
Про це в Телеграмі повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Укрінформ.
«Ворожа атака забрала життя 44-річної жінки», - написав він.
Російський дрон ударив по житловому кварталу в Запоріжжі / Фото: Дмитро Смольєнко, Укрінформ 1 / 10
Як повідомляв Укрінформ, унаслідок атаки російських дронів зазнав пошкоджень багатоповерховий будинок, поранені десятеро людей.
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