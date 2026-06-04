Удар РФ по Запоріжжю: загинула жінка, 11 людей поранені

Удар РФ по Запоріжжю: загинула жінка, 11 людей поранені

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Укрінформ
Унаслідок російської атаки у Запоріжжі загинула жінка, поранень зазнали 11 осіб.

Про це в Телеграмі повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Укрінформ.

«Ворожа атака забрала життя 44-річної жінки», - написав він.

Російський дрон ударив по житловому кварталу в Запоріжжі / Фото: Дмитро Смольєнко, Укрінформ 1 / 10

Ще 11 людей зазнали поранень, уточнив посадовець.

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Як повідомляв Укрінформ, унаслідок атаки російських дронів зазнав пошкоджень багатоповерховий будинок, поранені десятеро людей.

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