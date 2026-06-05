Через ворожу атаку в Конотопі є постраждалі, троє з них - діти
Як передає Укрінформ, про це мер Конотопа Артем Семеніхін повідомив у Телеграмі.
«Наразі відомо про вже трьох постраждалих. Серед них дитина 2012 року народження», - написав він, уточнивши, що у дитини акубаротравма і гостра реакція на стрес.
Перед тим міський голова поінформував, що внаслідок влучання ворожого дрона горить приватний будинок в одному з районів.
Невдовзі, за словами мера, стало відомо ще про двох постраждалих дітей, 2023 і 2017 років народження.
«Всі троє дітей в лікарні разом з мамою, 1988 року народження, яка також постраждала в наслідок ворожого «прильоту», - додав Семеніхін.
Як повідомляв Укрінформ, 1 червня російські військові прицільно вдарили дроном по лікарні у Конотопі.
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