Через ворожу атаку в Конотопі є постраждалі, троє з них - діти

У Конотопі Сумської області російський безпілотник влучив у приватний будинок, постраждали п'ятеро осіб, серед яких троє дітей.

Як передає Укрінформ, про це мер Конотопа Артем Семеніхін повідомив у Телеграмі.

«Наразі відомо про вже трьох постраждалих. Серед них дитина 2012 року народження», - написав він, уточнивши, що у дитини акубаротравма і гостра реакція на стрес.

Перед тим міський голова поінформував, що внаслідок влучання ворожого дрона горить приватний будинок в одному з районів.

Невдовзі, за словами мера, стало відомо ще про двох постраждалих дітей, 2023 і 2017 років народження.

«Всі троє дітей в лікарні разом з мамою, 1988 року народження, яка також постраждала в наслідок ворожого «прильоту», - додав Семеніхін.

Як повідомляв Укрінформ, 1 червня російські військові прицільно вдарили дроном по лікарні у Конотопі.

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