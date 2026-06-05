На Київщині працює ППО

У небі над Київською областю фіксується рух ворожих безпілотників – сили протиповітряної оборони працюють по цілях.

Як передає Укрінформ, про це обласна військова адміністрація повідомила в Телеграмі.

Жителів регіону закликають не фотографувати та не знімати на відео роботу ППО, а також залишатися в укриттях до кінця повітряної тривоги.

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Як повідомляв Укрінформ, у ніч на 5 червня РФ атакувала Україну двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та 216 безпілотниками різних типів.