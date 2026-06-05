На Київщині працює ППО
Укрінформ
У небі над Київською областю фіксується рух ворожих безпілотників – сили протиповітряної оборони працюють по цілях.
Як передає Укрінформ, про це обласна військова адміністрація повідомила в Телеграмі.
Жителів регіону закликають не фотографувати та не знімати на відео роботу ППО, а також залишатися в укриттях до кінця повітряної тривоги.
Як повідомляв Укрінформ, у ніч на 5 червня РФ атакувала Україну двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та 216 безпілотниками різних типів.