У Києві під час огляду посилки на поштовому терміналі стався вибух - є загиблий та поранені

Поліція встановлює обставини вибуху на поштовому терміналі в Оболонському районі Києва, внаслідок якого одна людина загинула, ще двоє поранені.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Національна поліція.

Подія сталася сьогодні вранці на території сортувального центру поштового оператора в Оболонському районі столиці.

За попередньою інформацією, вибух стався під час огляду однієї з посилок. Унаслідок події загинув 59-річний чоловік, ще двоє віком 37 та 41 рік - отримали поранення.

На місці працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки столичної поліції, рятувальники ДСНС та медики. Правоохоронці встановлюють усі обставини.

"Вибух у поштовому терміналі в Оболонському районі Києва, який стався сьогодні вранці, кваліфіковано як терористичний акт", - ідеться у повідомленні прокуратори.

Розпочато досудове розслідування за ч.3 ст. 258 Кримінального кодексу України - терористичний акт, що призвів до загибелі людини.

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Як повідомляв Укрінформ, російські військові 4 червня повторно атакували інноваційний термінал Нової пошти у Дніпрі.

Фото: поліція