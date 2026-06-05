Російський дрон увечері вдарив по селу Губарівка на Харківщині - шестеро постраждалих

Російський безпілотник увечері 4 червня вдарив по селу Губарівка Богодухівського району Харківської області, постраждали шестеро людей, зокрема двоє дітей.

Як передає Укрінформ, про це Харківська обласна прокуратура повідомила у Телеграмі.

За даними слідства, російські військові завдали удару FPV-дроном, у цей час вулицею йшли дві родини з дітьми. Ворожий дрон вибухнув поруч із людьми. Внаслідок атаки поранення отримали шестеро людей: двоє чоловіків, двоє жінок, дворічна та 12-річна дівчатка.

Усіх постраждалих госпіталізували.

За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Як повідомляв Укрінформ, вранці 4 червня російська армія завдала ударів по двох районах Харкова, є влучання у багатоповерховий будинок, зайнялася пожежа.