На Сумщині минулої доби через удари РФ загинули двоє людей, 14 постраждали

Також зафіксовано руйнування та пошкодження приватних будинків, автомобілів та об’єктів цивільної інфраструктури.

У Ямпільській громаді внаслідок влучання БпЛА загинули 57-річна жінка та 44-річний чоловік. Також постраждали двоє дітей (однорічний хлопчик та 11-річна дівчинка) і жінки віком 37, 39, 57, 75, 78 років.

У Конотопській громаді внаслідок влучання ворожого безпілотника в будинок постраждали троє дітей (хлопці віком 2, 9, 15 років), 37-річна жінка та 47-річний чоловік.

У Білопільській громаді внаслідок скидання вибухівки з дрона на автомобіль поранені двоє чоловіків віком 37 та 54 роки.

Протягом доби, з ранку 4 червня до ранку 5 червня, російські війська здійснили понад 40 обстрілів по 23 населених пунктах у 19 територіальних громадах області. Ворог застосовував артилерію, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби.

Читайте також: На Херсонщині минулої доби через російські атаки двоє людей загинули і ще 17 поранені

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

За добу повітряна тривога в Сумській області тривала 20 годин 26 хвилин.

Як повідомляв Укрінформ, у Конотопі Сумської області російський безпілотник влучив у приватний будинок, постраждали п'ятеро осіб, серед яких троє дітей.

Фото: yampil.info