На Хмельниччині під час перевірки документів побили військовослужбовця ТЦК

На Хмельниччині під час перевірки військово-облікових документів чоловік ударив військовослужбовця ТЦК по голові, внаслідок чого в нього діагностували струс головного мозку.

Про це повідомив Хмельницький обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«4 червня о 16.00 під час здійснення заходів оповіщення в селі Залісся Перше Кам’янець-Подільського району Хмельницької області було скоєно напад на військовослужбовців групи оповіщення. Під час перевірки військово-облікових документів громадянин завдав військовослужбовцю удару тупим предметом по голові», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що постраждалого військовослужбовця доставили до медичного закладу, де в нього діагностували забійну рану голови та струс головного мозку.

Після нападу чоловік зник. Слідчо-оперативна група, яка прибула за викликом, затримала нападника за місцем проживання.

За фактом нападу на військовослужбовця відкрили кримінальне провадження, тривають слідчі дії.

Як повідомляв Укрінформ, у Хмельницькому призначили службове розслідування за фактом конфлікту між патрульними та чоловіком, який перебував у розшуку за самовільне залишення військової частини, під час якого правоохоронець застосував сльозогінний газ.