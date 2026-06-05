На Київщині внаслідок атаки РФ на харчове підприємство є загиблий та травмовані
Як передає Укрінформ, про це голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник повідомив у Телеграмі.
“За попередньою інформацією у Броварському районі внаслідок удару російських дронів загинула людина. Ще четверо людей травмовано”, - ідеться у повідомленні.
За словами очільника ОВА, ворог атакував цивільне підприємство харчової промисловості. Людей, які в цей момент просто виконували свою роботу на робочих місцях.
На території підприємства триває пожежа адміністративної будівлі, частково зруйновані конструкції. За оперативною інформацією, в будівлі можуть перебувати люди. Двох працівників рятувальникам уже вдалося деблокувати.
На місці працюють усі необхідні служби. Тривають рятувальні роботи, пошук людей та ліквідація наслідків атаки.
Як повідомляв Укрінформ, російський безпілотник увечері 4 червня вдарив по селу Губарівка Богодухівського району, постраждали шестеро людей, зокрема двоє дітей.