На Київщині внаслідок атаки РФ на харчове підприємство є загиблий та травмовані

У Броварському районі Київської області внаслідок російської дронової атаки загинула одна людина та постраждали четверо людей.

Як передає Укрінформ, про це голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник повідомив у Телеграмі.

“За попередньою інформацією у Броварському районі внаслідок удару російських дронів загинула людина. Ще четверо людей травмовано”, - ідеться у повідомленні.

За словами очільника ОВА, ворог атакував цивільне підприємство харчової промисловості. Людей, які в цей момент просто виконували свою роботу на робочих місцях.

На території підприємства триває пожежа адміністративної будівлі, частково зруйновані конструкції. За оперативною інформацією, в будівлі можуть перебувати люди. Двох працівників рятувальникам уже вдалося деблокувати.

На місці працюють усі необхідні служби. Тривають рятувальні роботи, пошук людей та ліквідація наслідків атаки.

Читайте також: На Одещині внаслідок атаки дронів пошкоджений обʼєкт критичної інфраструктури

Як повідомляв Укрінформ, російський безпілотник увечері 4 червня вдарив по селу Губарівка Богодухівського району, постраждали шестеро людей, зокрема двоє дітей.