Через російські обстріли є нові знеструмлення у трьох областях - Укренерго
Як передає Укрінформ, про це повідомляє НЕК "Укренерго" у Фейсбуці.
"Внаслідок ворожих атак – на ранок є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Харківській та Сумській областях. Там, де це дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи", - йдеться у повідомленні.
Через грозу та пориви вітру вранці на Сумщині були знеструмлені три населені пункти. Бригади обленерго уже працюють над відновленням електропостачання.
Споживання електроенергії станом на 9:30 п'ятниці на 6,1% нижче за рівень попереднього дня. Тенденція на зменшення споживання обумовлена сонячною погодою майже на всій території України, крім частини західних областей.
"Враховуючи погодні умови, активне енергоспоживання сьогодні доцільно перенести на період найбільш продуктивної роботи промислових сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00", - зазначають в Укренерго.
Як повідомлялося, в Україні 5 червня обмеження електроспоживання не плануються.