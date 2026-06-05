Через російські обстріли є нові знеструмлення у трьох областях - Укренерго

Станом на ранок 5 червня через російські атаки є знеструмлені споживачі у трьох регіонах України, крім того, через негоду без світла три населені пункти на Сумщині.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє НЕК "Укренерго" у Фейсбуці.

"Внаслідок ворожих атак – на ранок є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Харківській та Сумській областях. Там, де це дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи", - йдеться у повідомленні.

Через грозу та пориви вітру вранці на Сумщині були знеструмлені три населені пункти. Бригади обленерго уже працюють над відновленням електропостачання.

Споживання електроенергії станом на 9:30 п'ятниці на 6,1% нижче за рівень попереднього дня. Тенденція на зменшення споживання обумовлена сонячною погодою майже на всій території України, крім частини західних областей.

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"Враховуючи погодні умови, активне енергоспоживання сьогодні доцільно перенести на період найбільш продуктивної роботи промислових сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00", - зазначають в Укренерго.

Як повідомлялося, в Україні 5 червня обмеження електроспоживання не плануються.