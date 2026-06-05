Атака РФ на харчове підприємство на Київщині: четверо загиблих, семеро поранених

«На жаль, кількість загиблих унаслідок ворожої атаки на мирне підприємство у Броварському районі зросла до чотирьох людей. Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким загиблих», - написав Калашник.

Пізніше Калашник додав, що постраждали семеро людей.

Рятувальники продовжують розбирати завали. За наявною інформацією, під ними можуть перебувати ще двоє людей.

Згодом очільник Київської ОВА повідомив, що у Згурівській громаді російські дрони вдарили по підприємству «Яготинське для дітей», зруйнована адміністративна будівля, пошкоджені виробничі потужності.

На підприємстві виробляли молочну продукцію, йогурти та дитяче харчування.

За словами Калашника, станом на зараз рятувальники ліквідували пожежу на території підприємства.

Унаслідок російської дронової атаки пошкоджене підприємство харчової промисловості, зруйнована адміністративна будівля, пошкоджені два автомобілі.

Державна служба з надзвичайних ситуацій показала світлини з місця влучання у підприємство харчової промисловості Київської області.

На місці тривають аварійно-рятувальні роботи.

Як повідомлялося, у Броварському районі Київської області внаслідок російської атаки на харчове підприємство загинула одна людина, ще четверо постраждали.