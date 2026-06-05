На Житомирщині внаслідок російських обстрілів пошкоджена інфраструктура

На Житомирщині внаслідок російських обстрілів пошкоджена інфраструктура

Укрінформ
На Житомирщині внаслідок атаки російських безпілотників пошкоджена інфраструктура та приватна забудова.

Про це повідомив начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко в Телеграмі, передає Укрінформ.

«Ворог вкотре завдає ударів по логістичній інфраструктурі та по приватній забудові на півночі області. Сили протиповітряної оборони знищили багато ворожих безпілотників, втім деякі з них все ж завдали ушкоджень інфраструктурним об’єктам», - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що пожежі, які виникли на місці влучань, ліквідовані.

Інформації про загиблих та постраждалих внаслідок ворожих ударів не надходило.

Повітряні сили ЗСУ вночі повідомляли про рух безпілотників у напрямку Овруча, Коростеня та Малина на півночі Житомирщини.

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Як повідомляв Укрінформ, у Броварському районі Київської області внаслідок російської дронової атаки загинула одна людина та постраждали четверо людей.

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