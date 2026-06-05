На Житомирщині внаслідок російських обстрілів пошкоджена інфраструктура

На Житомирщині внаслідок атаки російських безпілотників пошкоджена інфраструктура та приватна забудова.

Про це повідомив начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко в Телеграмі, передає Укрінформ.

«Ворог вкотре завдає ударів по логістичній інфраструктурі та по приватній забудові на півночі області. Сили протиповітряної оборони знищили багато ворожих безпілотників, втім деякі з них все ж завдали ушкоджень інфраструктурним об’єктам», - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що пожежі, які виникли на місці влучань, ліквідовані.

Інформації про загиблих та постраждалих внаслідок ворожих ударів не надходило.

Повітряні сили ЗСУ вночі повідомляли про рух безпілотників у напрямку Овруча, Коростеня та Малина на півночі Житомирщини.

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Як повідомляв Укрінформ, у Броварському районі Київської області внаслідок російської дронової атаки загинула одна людина та постраждали четверо людей.