На Чернігівщині російський дрон знищив будинок, загинув чоловік

“Через удари безпілотниками по селищу Семенівської громади знищений житловий будинок. На місці виявили тіло чоловіка - унаслідок прильоту загинув 64-річний господар”, - поінформував Чаус.

За його словами, у самій Семенівці FPV-дрон влучив по вантажівці на території пилорами. Пізніше “Ланцет” вдарив по іншому вантажному автомобілю. Також було влучання FPV-дрона по цивільній автівці.

У Новгород-Сіверському “Гербера” влучила по автозаправці. У селі Новгород-Сіверської громади FPV-дрони атакували приватну будівлю.

У Сновській громаді зафіксовані влучання по транспортній інфраструктурі. У селі на Сновщині пошкоджена оселя, за попередньою інформацією, поранений 78-річний чоловік.

У селі Корюківської громади загорівся гектар сухої трави. В іншому селі через удар FPV-дроном пошкоджений дах оселі.

У селі Городнянської громади через удар “Герберою” загорілася господарська будівля.

У Крутянській громаді Ніжинського району “Герань” влучила по території одного з підприємств.

Начальник ОВА додав, що крім житлової та транспортної інфраструктури, знову під ударом були обʼєкти енергетики.

Як повідомляв Укрінформ, 3 червня російські війська вдарили “Геранями” по фермерському господарству у селі Понорницької громади на Чернігівщині, в результаті загорілися приміщення, де зберігалося зерно і сільгосптехніка.