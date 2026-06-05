На Вінниччині зіткнулися три легковики та вантажівка - загинула людина, шестеро травмовані

У ДТП за участі трьох легковиків та вантажівки, яка сталася увечері 4 червня на об’їзній м. Вінниці, загинула людина. Ще шестеро людей травмовані, серед них двоє дітей.

Про це у Фейсбуці повідомило ГУ ДСНС у Вінницькій області, передає Укрінформ.

«Поблизу Вінниці вчора ввечері сталася жахлива автопригода. На Львівському шосе зіткнулися три легкові та один вантажний автомобіль», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що унаслідок ДТП загинув водій одного з легковиків. Ще шестеро людей, серед яких двоє дітей, травмувалися.

Постраждалих госпіталізували до лікарні.

Рятувальникам довелося деблокувати загиблого керманича з понівеченого авто, а також вжити заходів, аби запобігти можливому загорянню.

Причини та обставини ДТП встановлюють слідчі Нацполіції.

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Як повідомлялося, на Вінниччині 27 травня поблизу села Нижча Кропивна Гайсинського району у ДТП за участі вантажівки та пасажирського мікроавтобуса постраждали водії транспортних засобів та шестеро пасажирів, зокрема 14-річний підліток.

Фото: ДСНС