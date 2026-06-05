У Новій пошті повідомили подробиці ранкового вибуху на терміналі у Києві

Вибух на території сортувального депо Нової пошти в Києві стався близько 04:15, виникла пожежа, яку ліквідували. Роботу об'єкта наразі зупинено.

Про це компанія повідомила в Телеграмі, передає Укрінформ.

"На жаль, у результаті інциденту загинув наш працівник Іван Жарий, 58 років.

Ще двоє співробітників - Вадим Проценко, 41 рік, та Денис Карачов, 37 років - дістали травми та перебувають під наглядом медиків", - йдеться в повідомленні.

У компанії зауважили, що тримають зв’язок з родинами загиблого та постраждалих, надають усю необхідну допомогу і підтримку. Нова пошта візьме на себе організацію поховання загиблого працівника.

Роботу термінала тимчасово призупинено. На місці тривають слідчі дії, працюють профільні служби, які встановлюють обставини і причини події.

У компанії додали, що до завершення офіційного розслідування утримується від коментарів щодо можливих причин інциденту.

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Як повідомлялося, поліція встановлює обставини вибуху на поштовому терміналі в Оболонському районі Києва, внаслідок якого одна людина загинула, ще двоє поранені. За попередньою інформацією, вибух стався під час огляду однієї з посилок.

Подію кваліфіковано як терористичний акт.

Фото: прокуратура