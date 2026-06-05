Військовому ТЦК, який побив ветерана у Києві, повідомили про підозру

Дізнавачі поліції Києва повідомили про підозру військовослужбовцю ТЦК і члену ДФТГ щодо побиття ветерана у Шевченківському районі столиці.

Про це повідомляється на сайті Головного управління Нацполіції у місті Києві, передає Укрінформ.

«Дізнавачі Шевченківського управління поліції за процесуального керівництва прокуратури повідомили про підозру 35-річному військовослужбовцю Шевченківського районного в м. Києві ТЦК та СП та 38-річному члену добровольчого формування територіальної громади за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України - умисне легке тілесне ушкодження», - зазначили у поліції.

Правоохоронці нагадали, що подія трапилася 21 травня цього року у Шевченківському районі Києва.

Було встановлено, що група оповіщення Шевченківського районного в місті Києві ТЦК та СП ввечері на вулиці Стеценка здійснювала заходи з перевірки військово-облікових документів у громадян.

«У подальшому під час перевірки документів між учасниками групи оповіщення та водієм зупиненого автомобіля виник конфлікт щодо проходження військової служби. Під час сутички один із військовослужбовців завдав водієві кілька ударів руками по тілу, а член добровольчого формування застосував сльозогінний газ до ветерана», - зазначили в установі.

Відповідно до висновку судово-медичної експертизи, отримані потерпілим ушкодження у вигляді синців належать до категорії легких тілесних ушкоджень.

Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні триває.

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Як повідомляв Укрінформ, 22 травня столична поліція повідомила, що поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом побиття ветерана у Шевченківському районі Києва.