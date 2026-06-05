Екссуддя з Бердянська, яка передавала ФСБ дані про бійців «Азову», отримала 15 років в'язниці

Суд призначив 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна колишній судді, яка передавала росіянам інформацію про переміщення українських військових у Донецькій області.

Як передає Укрінформ, про це генеральний прокурор України Руслан Кравченко повідомив у Фейсбуці.

За його словами, навесні 2022 року під час тимчасового захоплення росіянами Бердянська місцева суддя за власною ініціативою вийшла на контакт із представником спецслужб Російської Федерації та почала працювати на ворога.

"Виконуючи завдання ФСБ РФ, вона збирала та передавала ворогу інформацію про переміщення українських військових на Донеччині, зокрема дані про бійців окремого загону спеціального призначення «Азов». Також збирала відомості про працівників судів і медичних закладів Бердянська, які підтримували Україну", - зауважив генпрокурор.

Паралельно формувала в колег лояльність до загарбницької влади та допомагала комплектувати штат незаконно створеного в Бердянську псевдопідрозділу – Міністерства надзвичайних ситуацій Росії.

Через деякий час жінка виїхала на підконтрольну Україні територію, очолила один із районних судів Полтавської області та продовжила здійснювати правосуддя від імені України.

У травні 2023 року за процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури її незаконні дії було викрито. Жінку затримали та повідомили про підозру, а Вища рада правосуддя прийняла рішення про її звільнення з посади судді.

Суд визнав жінку винною у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України), та призначив покарання – 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

До набрання вироком законної сили засуджена перебуватиме під вартою без права застави.

Як повідомляв Укрінформ, за доказовою базою контррозвідки та слідчих Служби безпеки України 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримали двоє агентів російської ФСБ, які готували теракт проти воїнів «Азова» в Запоріжжі.