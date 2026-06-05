Війська РФ за добу атакували сім населених пунктів Донеччини
Про це повідомило Головне управління Нацполіції в Донецькій області, передає Укрінформ.
“За 4 червня поліція зафіксувала 1 392 російських атаки по лінії фронту та житловому сектору області. Під вогнем перебували міста Дружківка, Краматорськ, Миколаївка, Слов’янськ, селища Малотаранівка, Мирне, село Ясна Поляна”, - йдеться в повідомленні.
За даними поліції, руйнувань зазнали 15 цивільних об’єктів, з яких 6 - житлові будинки.
У поліції зазначили, що по Краматорську росіяни вдарили трьома безпілотниками (“Молнія-2” та FPV) – пошкодили багатоквартирний будинок, адмінбудівлю, об’єкт інфраструктури. Крім того, сьогодні вночі, близько 01:10, ворожий БПЛА “Молнія-2” влучив по відділенню банку.
Слов’янськ загарбники атакували трьома дронами різного типу, внаслідок чого пошкоджені 2 приватні будинки.
У Дружківці пошкоджені приватний будинок і цивільне авто, у Малотаранівці – приватне домоволодіння.
Село Ясна Поляна війська РФ обстріляли з РСЗВ “Град”, пошкоджені приватний будинок, гараж і автомобіль.
Поліція спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.
Як повідомляв Укрінформ, 3 червня російські загарбники вбили п’ятьох жителів Донецької області, ще 11 людей зазнали поранень.