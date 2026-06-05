Росія запускає по Україні «Шахеди» буквально «з заводу» - «Флеш»

Росія запускає по Україні дрони типу Shahed буквально «з заводу».

Про це радник міністра оборони Сергій «Флеш» Бескрестнов повідомив у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Сьогодні до Харкова прилетів «Шахед», виготовлений буквально кілька днів тому. За датою виробництва можна косвенно судити про запаси зброї у противника. «Шахеди» зазвичай прилітають із датою випуску 5–15 днів тому. Тобто Росія атакує нас буквально прямо «з заводу», - зазначив Бескрестнов.

Натомість, за його словами, балістичні ракети «Іскандер» 9М723 - 2025 року випуску. Тобто Росія постійно має запас «Іскандерів» щонайменше 180-250 ракет.

«Циркони» всі прилітають 2026 року. Ракети Х101 найчастіше датовані кількома місяцями до запуску (2026). С400 (РМ48У) теж прилітають 2026 року. Х-59 датовані 3 кварталом 2025 р.», - поінформував Бескрестнов.

За його словами, загалом можна сказати, що виробництво БПЛА та ракет у РФ не дозволяє формувати великі запаси і майже все йде на фронт.

Як повідомляв Укрінформ, Росія вже вивела на орбіту перші 16 супутників «Рассвет», які працюють у тестовому режимі.

Фото: АрміяInform