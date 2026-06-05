На Одещині внаслідок атаки дронів пошкоджений обʼєкт критичної інфраструктури

На Одещині внаслідок атаки дронів пошкоджений обʼєкт критичної інфраструктури

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Укрінформ
Росія в ніч на 5 червня вчергове атакувала Одеську область ударними безпілотниками – зруйнований приватний будинок, пошкоджений обʼєкт критичної інфраструктури.

Як передає Укрінформ, про це голова Одеської обласної державної адміністрації Олег Кіпер повідомив у Телеграмі.

«В Одеському районі внаслідок влучання БпЛА зруйновано приватний житловий будинок, виникла пожежа. Також зафіксовано ушкодження обʼєкта критичної інфраструктури. Через влучання БпЛА виникло загоряння порожньої складської будівлі та обладнання», - ідеться у повідомленні.

Минулося без постраждалих.

На місцях подій працюють усі відповідні служби. Тривають роботи з усунення наслідків.

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Як повідомляв Укрінформ, в Одеській області вночі 4 червня внаслідок атаки російських ударних безпілотників зазнав пошкоджень обʼєкт критичної інфраструктури.

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