Ворог минулої доби атакував 18 населених пунктів Харківщини, постраждали восьмеро людей

Минулої доби, 4 червня, під російськими ударами перебували Харків та ще 18 населених пунктів Харківської області, постраждали восьмеро людей, зокрема двоє дітей.

Як передає Укрінформ, про це голова обласної державної адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Фейсбуці.

У Губарівці Богодухівської громади постраждали чоловіки 34, 35, 53 років, жінки 29 і 34 років та дівчатка 2 і 12 років; у Богодухові зазнала гострої реакції на стрес 49-річна жінка.

Внаслідок детонації дрона біля села Малий Бурлук постраждав 24-річний чоловік.

Росіяни атакували БПЛА Немишлянський, Салтівський, Холодногірський райони Харкова.

Ворог атакував Харківщину сімома БПЛА «Герань-2», десятьма БПЛА «Молнія», 13fpv-дронами та 36 БПЛА, тип яких встановлюється.

У Харкові пошкоджений дах багатоквартирного будинку, скління храму.

У Богодухівському районі пошкоджені багатоквартирний будинок, адмінбудівля, будинок культури, автомобіль, два приватні будинки, два гаражі (м. Богодухів), приватний будинок (с. Лютівка), автомобіль (с. Губарівка).

У Куп’янському районі пошкоджений приватний будинок (с. Мирне), автомобіль (селище Приколотне).

У Барвінковому Ізюмського району пошкоджена складська будівля.

У Харківському районі пошкоджені приватний будинок, вантажний автомобіль (с. Безруки), приватний будинок, автомобіль, амбулаторія (сел. Слатине), два приватні будинки (с. Черкаські Тишки, с. Лещенки), залізнична інфраструктура, скління вікон аптеки та чотирьох магазинів (м. Люботин).

У Чугуєві пошкоджена нежитлова будівля.

У Берестині Берестинського району пошкоджене скління приватного будинку та електромережі.

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 225 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 38 042 людини.

Як повідомляв Укрінформ, російський безпілотник увечері 4 червня вдарив по селу Губарівка Богодухівського району, постраждали шестеро людей, зокрема двоє дітей.