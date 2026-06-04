Укренерго не прогнозує відключень у п'ятницю

Укренерго не прогнозує відключень у п'ятницю

Укрінформ
В Україні у п'ятницю, 5 червня, обмеження електроспоживання не плануються.

Як передає Укрінформ, про це НЕК «Укренерго» повідомляє у Телеграмі.

«Завтра, у п'ятницю, застосування заходів обмеження не планується», - йдеться у повідомленні.

У компанії закликають перенести енергоємні процеси на період із 10:00 до 16:00.

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Як повідомлялося, станом на ранок 4 червня через російські атаки були знеструмлені споживачі у шести областях, найскладніша ситуація - у Чернігівській та Сумській.

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