Держстат назвав нові дані про середню зарплату - яка вона у жінок і в чоловіків

У І кварталі 2026 року середньомісячна заробітна плата в Україні становила 28 885 гривень, у чоловіків – на 9 007 гривень більше.

Такі дані у Фейсбуці оприлюднила Державна служба статистики, передає Укрінформ.

«Середньомісячна заробітна плата у І кварталі 2026 року становила 28 885 грн: 33 798 грн у чоловіків, 24 791 грн у жінок», - йдеться в повідомленні.

Співвідношення заробітної плати чоловіків і жінок становить 73%.

За даними Держстату, найбільший розрив на користь чоловіків у середньомісячній номінальній заробітній платі спостерігався у сфері мистецтва, спорту, розваг і відпочинку – 47,1%, у фінансової та страхової діяльності – 38,7%, у сфері інформації та телекомунікацій – 37,8%.

Як повідомлялося, середня заробітна плата штатних працівників в Україні у квітні 2026 року становила 30 515 гривень, що на 0,5% більше, ніж у березні.

Фото: НБУ