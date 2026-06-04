Біля Запорізької ТЕС сталася атака - МАГАТЕ занепокоєне, що під загрозою живлення ЗАЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) висловило глибоке занепокоєння через атаку поблизу Запорізької теплоелектростанції, яка може поставити під загрозу єдину лінію електропередачі, що наразі забезпечує живлення тимчасово окупованої Запорізької АЕС.

Про це йдеться у повідомленні МАГАТЕ у соцмережі Х, передає Укрінформ.

"МАГАТЕ було поінформоване Запорізькою атомною електростанцією (ЗАЕС), що розташована поблизу Запорізька теплова електростанція (ЗТЕС), розподільчий пристрій якої допомагає постачати електроенергію на ЗАЕС, сьогодні вранці зазнала потужної атаки", - зазначили в агентстві.

Повідомляється, що команда МАГАТЕ на ЗАЕС бачила легкий дим у напрямку ЗТЕС та чула звуки військової активності.

В агентстві наголосили, що інцидент викликає серйозне занепокоєння щодо єдиної лінії електропередачі, яка забезпечує живлення станції.

"Інцидент викликає серйозне занепокоєння щодо єдиної лінії електропередачі ЗАЕС, яка останніми тижнями кілька разів відключалася, залишаючи станцію повністю залежною від аварійних дизельних генераторів для забезпечення електроенергією, необхідною для охолодження шести реакторів і запобігання загрозі ядерної аварії", - заявили в МАГАТЕ.

Водночас там зазначили, що наразі лінія електропередачі залишається підключеною.

"Наразі лінія електропередачі все ще підключена. За наявною інформацією, персонал ЗТЕС перебуває в укриттях через атаку", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, через відключення лінії електропередачі "Феросплавна-1" у ніч на 3 червня Запорізька АЕС тимчасово втрачала зовнішнє живлення.