Кількість мільйонерів у світі побила рекорди через бум штучного інтелекту - Bloomberg

У 2025 році глобальний капітал, який належить заможним особам, зріс до рекордних 98,3 трильйона доларів.

Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на доповідь французької ІТ- та консалтингової компанії Capgemini, передає Укрінформ.

За даними Світового банку, цю цифру можна порівняти з левовою часткою світового ВВП, який у 2024 році досяг 111 трлн дол.

«Сто трильйонів доларів активів у світі — це просто величезна і приголомшлива сума грошей, і, чесно кажучи, величезна можливість», — сказав керівник відділу стратегічних клієнтів у підрозділі з управління активами BlackRock Inc. Джаред Мерфі, який брав участь у підготовці звіту.

Згідно зі звітом, зростання фондового ринку, спричинене оптимізмом щодо штучного інтелекту, було основним двигуном генерування багатства, що допомогло збільшити кількість мільйонерів у світі майже на 2 мільйони до рекордних 25,3 мільйона.

Активи, як і раніше, були в основному зосереджені в руках надзвичайно багатих людей. У осіб з надзвичайно високим рівнем чистого капіталу, тобто тих, чий статок становить 30 мільйонів доларів або більше, обсяг активів зріс найшвидше серед усіх сегментів багатства, а їхня кількість досягла рекордних 250 000 осіб.

2026 рік має всі шанси стати поштовхом для стрімкого зростання глобального багатства. Майбутнє первинне розміщення акцій SpaceX має призвести до появи нових мільйонерів та мільярдерів і майже гарантовано зробить Ілона Маска першим трильйонером у світі.

Згідно з доповіддю Capgemini, у 2025 році США створили найбільшу кількість мільйонерів порівняно з іншими країнами: їхня кількість зросла на 736 000 і становила загалом 8,7 мільйона. Статки осіб із високим рівнем доходу зросли на 10% порівняно з попереднім роком.

Однак саме Азіатсько-Тихоокеанський регіон зробив найбільший стрибок у створенні багатства на регіональному рівні. Багатство в цьому регіоні зросло на 10,5%, що перевищує темпи зростання в Північній Америці, оскільки стрімке зростання попиту на напівпровідники стимулювало азіатські ринки. Японія та Китай очолили зростання, створивши відповідно 436 000 та 154 000 мільйонерів.

Це контрастує з Близьким Сходом, де кількість заможних осіб скоротилася на 1,4%, частково через зниження цін на нафту та регіональні конфлікти. Дані опитування були зібрані до початку війни США та Ізраїлю з Іраном, яка спричинила зростання цін на нафту та завдала шкоди регіону.

Щодо Європи, то у 2025 році кількість заможних людей у цьому регіоні зросла на 6,5%, що переламало попередню тенденцію до спаду. Це зростання пов'язують зі зниженням інфляції та стабілізацією фондових ринків. Особливо високі темпи зростання продемонстрував ринок Люксембургу, де кількість заможних людей збільшилася на 13,5%.

Зі зростанням багатства зростала й нерівність доходів, що поглиблювало так звану K-подібну економіку. За даними Федеральної резервної системи США, у четвертому кварталі 2025 року 1% найбагатших домогосподарств США володіли майже 32% всього багатства країни. Це найвища частка з моменту початку збору даних ФРС у 1989 році.

Як повідомляв Укрінформ, Ілон Маск став першою людиною в історії, чий статок перевищив 800 мільярдів доларів після після злиття SpaceX та компанії xAI.

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