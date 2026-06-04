В Україні капуста нового врожаю здешевшала на 16% порівняно з минулим роком

В Україні продовжують знижуватися відпускні ціни на капусту нового врожаю, і наразі її вже відвантажують у середньому на 16% дешевше, ніж на початку червня торік.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit, передає Укрінформ.

За словами галузевих експертів, головною причиною такого цінового падіння є сезонне збільшення пропозиції овочів із місцевих господарств на тлі доволі стриманих темпів реалізації.

Зокрема, після періоду сильних дощів із грозами та градом погода практично на всій території країни стабілізувалася, що дозволило фермерам збільшити обсяги поставок капусти врожаю 2026 року на внутрішній ринок. Водночас якість продукції не завжди задовольняє кінцевого споживача, що також додатково тисне на ціни.

«Станом на сьогодні більшість виробників пропонують капусту нового врожаю до продажу по 11-18 грн/кг (0,25-0,41 дол./кг), що в середньому на 22% дешевше, ніж тижнем раніше», - йдеться у повідомленні.

До того ж, нині капусту нового врожаю на українському ринку вже відвантажують у середньому на 16% дешевше, ніж на початку червня 2025 року.

Як повідомлялося, через весняні заморозки ягідна галузь України цього року може недоотримати 2 905 тонн врожаю, при цьому найбільше постраждали насадження суниці садової та малини.