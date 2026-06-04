На Рівненщині через російську атаку сталося знеструмлення в одному з районів

На Рівненщині внаслідок ранкової ворожої атаки сталося знеструмлення у Сарненському районі.

Як передає Укрінформ, про це повідомив у Телеграмі начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль.

«Ще один тривожний ранок на Рівненщині. Завдяки роботі наших сил ППО маємо збиття повітряних цілей ворога», - написав начальник ОВА.

Водночас, за його словами, у Сарненському районі зафіксовані знеструмлення. Енергетики вже працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути електропостачання.

За попередньою інформацією, люди не постраждали.

В ОВА повідомляли, що у травні на Рівненщині суттєво побільшало тривог. В останній місяць весни 48 разів лунав звук сирени, тоді як у квітні – утричі менше.

Як повідомляв Укрінформ, Сили протиповітряної оборони знешкодили 264 безпілотники, якими російські загарбники атакували Україну з вечора 3 червня.