У Литві назвали дискусії щодо транзиту добрив із Білорусі «марною тратою часу»

Міністр транспорту Литви Юрас Тамінскас назвав дискусії щодо можливого відновлення транзиту білоруських калійних добрив через країну «марною тратою часу».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє LRT.

«Санкції ЄС діють і залишаються чинними до наступного лютого. Минулого року, під час обговорення щодо білоруських добрив, я сказав, що більш ніж на 100% впевнений, що санкції будуть продовжені. Не варто марно витрачати час або займатися спекуляціями щодо транспортування цих добрив», - сказав Тамінскас під час розмови на радіо Žinių Radijas.

Він зазначив, що на нього особисто не було жодного тиску щодо відновлення транзиту білоруських товарів через Литву.

«Я не відчував жодного тиску і не отримував жодних листів. Якщо інші отримували листи або відчували тиск, вони повинні говорити про те, з яким тиском вони стикаються», - зазначив урядовець.

Раніше міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будрис заявив, що нині немає підстав для перегляду санкцій ЄС щодо експорту білоруського поташу.

Як повідомляв Укрінформ, Сполучені Штати звернулися до Литви, Польщі та України з проханням скасувати санкції проти білоруського калію, щоб дозволити транзит цього товару через їхню територію.

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