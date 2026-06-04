Apple прибрала з магазину додатків російський месенджер Max

Американська технологічна корпорація Apple прибрала з магазину додатків App Store російський месенджер Max.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радио Свобода.

У пресслужбі розробника додатка - компанії VK - заявили, що «направили в американську корпорацію Apple запит про надання роз'яснень і роботу над оперативним вирішенням проблеми».

Зазначається, що користувачам Max у четвер повідомили, що у зв'язку з видаленням програми з App Store повідомлення про дзвінки та повідомлення не надходитимуть на пристрої Apple, але самі повідомлення будуть доставлятися і всі функції залишаться доступними.

Користувачам рекомендували зберегти програму на телефоні і «іноді самим відкривати її, щоб не пропустити важливі повідомлення».

Наприкінці квітня глобальний сервіс Cloudflare надав доменам месенджера Max статус шпигунського програмного забезпечення. Пізніше позначку зняли, але потім знову повернули. Тобто зараз месенджер класифікується як шпигунське програмне забезпечення.

На момент видалення Max знаходився на дев'ятому місці в списку додатків, що найбільш завантажуються в російському App Store.

Решту місць у першій десятці займали VPN-сервіси.

Як відомо, у Росії ще в 2022 році заблокували низку соцмереж. У 2025 році на тлі війни з Україною російська влада заблокувала дзвінки до WhatsApp і Telegram під приводом захисту від шахраїв.

Паралельно в Росії почали впроваджувати месенджер Max.

Як повідомляв Укрінформ, російська молодь не хоче користуватися МАХ, назва цього російського національного месенджера стала серед школярів та студентів мемом-образою.

Фото: unsplash