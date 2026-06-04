Дрон знищив 10 одиниць техніки на місці проведення дорожніх робіт

Унаслідок дронової атаки 4 червня було знищено 10 одиниць дорожньої техніки на місці проведення ремонтних робіт, люди не постраждали.

Про це повідомило у Телеграмі Міністерство розвитку громад та територій, передає Укрінформ.

«Ворог і далі цілеспрямовано атакує цивільних людей, які щодня виконують свою роботу та забезпечують функціонування країни. Сьогодні ворожий дрон влучив у місце проведення дорожніх робіт. Внаслідок атаки знищено 10 одиниць дорожньої техніки. На щастя, працівники не постраждали», - йдеться в повідомленні.

За даними Мінрозвитку, під удар потрапили дорожники, які ремонтували автошляхи та забезпечували транспортне сполучення для громад, гуманітарних перевезень і потреб оборони.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення десятки працівників дорожньої галузі отримали поранення під час виконання своєї роботи. На жаль, є й загиблі.

Попри постійну небезпеку, дорожні роботи тривають.

Як повідомлялося, дорожні служби завершили основні планові роботи з відновлення дорожнього покриття на дорогах державного значення; відремонтовано 14 млн кв. м.