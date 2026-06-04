Уряд спрямує майже ₴939 мільйонів від Фінляндії на встановлення Укрнафтою газової генерації

Кошти з Фінсько-Українського інвестиційного фонду будуть спрямовані на установку АТ "Укрнафта" газопоршневих установок в Івано-Франківській та Львівській областях.

Як передає Укрінформ, про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр - міністр енергетики Денис Шмигаль у Телеграмі.

"Майже 939 млн грн буде спрямовано на розвиток розподіленої газової генерації в Україні. Відповідне рішення уряд ухвалив за поданням Міністерства енергетики в межах співпраці з Фінляндією", - написав Шмигаль.

Він зазначив, що кошти будуть спрямовані з Фінсько-Українського інвестиційного фонду відповідно до рамкової угоди між двома державами.

Фінансування буде спрямоване на підтримку проєктів Укрнафти із встановлення газопоршневої електрогенерації в двох областях: до 40 МВт на Івано-Франківщині та до 20 МВт на Львівщині.

Як повідомлялося, у травні Україна та Фінляндія підписали рамкову угоду про постачання комплектного обладнання для газопоршневих установок. Поетапна програма розгортання газопоршневої розподіленої генерації буде реалізована разом із Finnish-Ukrainian Investment Facility (FUIF) та АТ "Укрнафта".

Фото: КМУ