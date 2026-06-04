Україна у травні скоротила експорт агропродукції на 8,6%

У травні 2026 року було експортовано 5,2 млн т аграрної продукції, що на 8,6% менше аналогічного показника попереднього місяця.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Український клуб аграрного бізнесу (УКАБ).

Зазначається, що скорочення обсягів відвантажень є традиційним для кінця маркетингового року, проте в країні все ще залишаються значні запаси продукції для експорту, насамперед зернових. У травні падіння обсягів зафіксували у всіх категоріях товарів, окрім олійних культур.

Зокрема, минулого місяця було експортовано 3,6 млн т зернових культур (кукурудза – 65%, пшениця – 34% та ячмінь – 1%), що на 12% менше, ніж у квітні.

Водночас поставки олійних культур збільшились на 65% - до 323,9 тис. т (соя – 60%, ріпак – 38% та соняшник – 1%).

Рослинних олій за місяць експортовано на 8% менше, ніж у квітні – 463,4 тис. т (соняшникова олія – 85%, соєва – 9% та ріпакова – 6%).

За травень на 17% скоротився експорт макухи після вилучення рослинних олій – до 417,2 тис. т (соняшникова – 67%, соєва – 33%).

Щодо інших видів агропромислової продукції, то у травні обсяг поставок скоротився на 4% - до 412,8 тис. т.

Як повідомлялося, за оцінками Української зернової асоціації потенційний експорт у 2026/2027 маркетинговому році (МР) може сягнути 50,8 млн т проти 42,3 млн т у цьому сезоні.

Через пізню посівну кампанію та проблеми з логістикою основні валютні надходження від аграрного експорту цьогоріч можуть зміститися з вересня на жовтень-листопад.