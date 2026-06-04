Сім заводів і корисні копалини: Фонд держмайна оприлюднив графік приватизації стратегічних активів

Фонд державного майна оприлюднив графік підготовки до приватизації та проведення торгів семи пріоритетних активів та корисних копалин на 2026 рік.

Документ на своїй сторінці у Фейсбуці виклав голова ФДМУ Дмитро Наталуха, передає Укрінформ.

«Ми маємо амбіцію зробити 2026-ий роком, в якому державні активи почнуть працювати ефективніше - через відкриті аукціони, прозору підготовку і конкуренцію за найкращу ціну. А конкуренція можлива коли Фонд не просто формально проводить аукціон, а готує і лот, і продаж так, щоб інвестор побачив актив у власному ланцюжку цінності і був готовий вкладати гроші, запускати виробництво, створювати робочі місця та розвивати бізнес в Україні», - зазначив очільник відомства.

За словами Наталухи, ФДМУ змінює підхід: від пасивного очікування на покупця — до проактивної роботи з інвесторами. Тому і оприлюднив публічний план підготовки до продажу у 2026 році семи пріоритетних активів та корисних копалин, які були стягнуті з підсанкційних осіб.

Зокрема, згідно з планом, вже розпочалася підготовка до продажу АТ «Одеський припортовий завод» (аукціон запланований на жовтень), ТОВ «Демурінський ГЗК» (аукціон запланований на жовтень), ТОВ «Глухівський кар’єр кварцитів» (аукціон запланований на вересень), ТОВ «Миколаївський глиноземний завод» (аукціон запланований на грудень), ТОВ «Інвестиційний союз Либідь» (аукціон запланований на грудень) тощо.

Як повідомлялося, Миколаївському глиноземному заводу будуть шукати профільного інвестора, і однією із головних умов при його продажі буде дотримання норм екологічної безпеки.

МГЗ, який належав російському олігарху Олегу Дерипасці, націоналізований. 24 липня 2025 року, відповідно до рішення Вищого антикорупційного суду, 100% статутного капіталу ТОВ «МГЗ» та майновий комплекс підприємства передано у власність держави в особі Фонду державного майна України. Наразі виробнича діяльність там припинена.

Фото: ФДМУ