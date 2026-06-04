Долар і євро дорожчають: Нацбанк оголосив курс гривні на 5 червня

Долар і євро дорожчають: Нацбанк оголосив курс гривні на 5 червня

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Укрінформ
Долар офіційно подорожчав на 3 копійки, євро - на 14 копійок.

Про це свідчать дані на сайті Національного банку України, передає Укрінформ.

Офіційні курси валют на п'ятницю, 5 червня, становитимуть:

  • 1 долар США - 44,37 грн (44,34 грн станом на 4 червня)
  • 1 євро - 51,66 грн (51,52 грн станом на 4 червня)
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Як повідомляв Укрінформ, у проєкті державного бюджету на 2026 рік уряд закладає розрахунковий середньорічний курс гривні до долара на рівні 45,6 грн/$.

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