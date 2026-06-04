Експорт української кукурудзи сягнув 19,51 мільйона тонн

Україна з початку 2025/2026 маркетингового року (МР), станом на 3 червня, експортувала понад 19,51 млн тонн кукурудзи.

Як передає Укрінформ, про це повідомило профільне відомство з посиланням на дані Державної митної служби.

Загалом з початку маркетингового року Україна експортувала 37 млн т зернових та зернобобових (торік - 38,6 млн т).

У розрізі культур було поставлено 12,66 млн т пшениці (торік – 14,96 млн т), ячменю – 1,48 млн т (торік – 2,30 млн т), кукурудзи – 19,51 млн т (торік – 20,80 млн т).

Також було експортовано 0,2 тис. т жита, тоді як торік цей показник становив 10,8 тис. т.

Крім того, Україна поставила за кордон 58,1 тис. т борошна (проти 65,8 тис. т за аналогічний період попереднього МР).

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Як повідомлялось, у травні 2026 року було експортовано 5,2 млн т аграрної продукції, що на 8,6% менше аналогічного показника попереднього місяця.

Фото: Elevatorist.com