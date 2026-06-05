На Вінниччині ще шість громад отримали інклюзивні шкільні автобуси.

Про це повідомила Вінницька ОВА, передає Укрінформ.

Зазначається, що інклюзивні шкільні автобуси отримали Тиврівська, Глухівська, Турбівська, Чечельницька, Мурованокуриловецька та Іллінецька громади.

Усі автобуси обладнані підйомниками для дітей, які пересуваються на кріслах колісних, і мають спеціальні місця для безпечного перевезення та додаткові поручні та зручний простір у салоні.

Наразі в області підвозу потребують майже 24 тис. учнів, а рівень забезпечення шкільними автобусами становить близько 97%.

Читайте також: Громади Харківщини отримали вісім інклюзивних шкільних автобусів

Як повідомлялося, коштом минулорічної державної субвенції та співфінансування громад на Вінниччині вдалося придбати 56 шкільних автобусів. На ці потреби спрямували понад 235 млн грн.

Фото: Вінницька ОВА