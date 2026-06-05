На Херсонщині минулої доби через російські атаки двоє людей загинули і ще 17 поранені

Під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Берислав, Бургунка, Антонівка, Станіслав, Архангельське, Білозерка, Біляївка, Зимівник, Зміївка, Іванівка, Кізомис, Комишани, Костирка, Кучерське, Львове, Микільське, Михайлівка, Надіївка, Нова Кам'янка, Нововоронцовка, Нововоскресенське, Осокорівка, Петропавлівка, Понятівка, Придніпровське, Приозерне, Раківка, Республіканець, Садове, Тараса Шевченка, Токарівка, Томина Балка, Трифонівка, Тягинка, Урожайне, Хрещенівка, Широка Балка та Херсон.

Пошкоджені п’ять багатоповерхових та дев’ять приватних будинків, господарча споруда, автівка швидкої, спецтехніка та приватні автомобілі.

“Через російську агресію 2 людини загинули, ще 17 - дістали поранення, з них - 1 дитина”, - зазначив очільник ОВА.

Як нагадав Прокудін, ті, хто бажають виїхати до більш безпечних місць, можуть звертатися до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951.

Як повідомляв Укрінформ, росіяни атакували з БПЛА карету швидкої допомоги в Херсоні, постраждали двоє медиків: 64-річна фахівчиня та 65-річний водій.