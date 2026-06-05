На Тернопільщині вперше в Україні запустили автоматичний запис дій поліцейських при застосуванні зброї

Тернопільська область першою в Україні впровадила автоматичний запис дій поліцейських під час застосування зброї.

Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Тернопільській області, передає Укрінформ.

"На Тернопільщині поліцейські почали працювати з новою технологією, яка змінює підхід до дій у критичних ситуаціях. Область стала першою в Україні, де на базі поліції впровадили систему автоматичної активації нагрудних відеореєстраторів під час використання табельної вогнепальної зброї", - поінформували правоохоронці.

Йдеться про спеціальний датчик кобури, який синхронізується з бодікамерою поліцейського. Відтепер правоохоронцю не потрібно витрачати час на ручне ввімкнення запису - система спрацьовує автоматично в момент, як тільки зброя опиняється в руці. Це особливо важливо в умовах загрози, коли кожна дія має бути швидкою.

"Коли поліцейський дістає пістолет з кобури, датчик автоматично передає сигнал на бодікамеру за допомогою захищеної технології Bluetooth для запису поточної події. Відеопотік з камери передається до Ситуаційного центру ГУНП, де співробітник може переглядати дане відео в режимі онлайн. Переваги датчика кобури - автоматизація процесу запису, підвищення безпеки, моніторинг у реальному часі, швидке реагування та документування доказів, а також запобігання безпідставному застосуванню зброї відповідно до наказу МВС № 70", — зазначила начальниця відділу управління головної інспекції ГУНП в Тернопільській області Андріана Слободян.

Ще одна важлива особливість - можливість передачі відео в реальному часі. Завдяки підтримці E-sim нагрудні реєстратори передають відеопотік через мобільний інтернет безпосередньо до ситуаційного центру або іншого командного пункту. Це дозволяє керівництву миттєво оцінювати ситуацію і приймати рішення, не перебуваючи на місці події.

Нову технологію вже активно використовує група оперативного реагування, яка функціонує на базі Чортківського районного управління поліції. Також система впроваджена у роботі бійців спецпідрозділу КОРД.

У поліції наголошують, що нововведення стосується не лише технічного оновлення, а йдеться про зміну стандартів безпеки та прозорості роботи. Адже автоматичний відеозапис кожної критичної дії мінімізує ризики помилок, підсилює контроль і водночас захищає як громадян, так і самих поліцейських.

Як повідомляв Укрінформ, з вересня 2025 року усі працівники ТЦК зобовʼязані носити бодікамери та здійснювати відеофіксацію під час перевірки документів або вручення повісток.

Фото: Нацполіція