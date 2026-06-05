Бензинова криза: у «ЛНР» утворилися черги автівок на кордоні з Росією
Як передає Укрінформ, про це в Телеграмі повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко.
«У багатьох містах так званої «ЛНР» пальне зникло з вільного продажу. По всій території окупованої Луганщини введені обмеження – більше 20 літрів бензину придбати неможливо. Звісно, піднялися й ціни. Місцеві спробували тимчасово вирішити нову проблему, поїхавши за пальним до сусідніх регіонів РФ. Проте бажаючих виявилося забагато», - написав Харченко.
За його словами, на кордоні утворилися довжелезні черги, адже російські силовики ретельно перевіряють усіх.
Тим часом, констатували в ОВА, загарбники послідовно знищують Сіверськодонецьк - зносять ще один багатоквартирний будинок. Його війська РФ серйозно пошкодили навесні 2022-го, коли щоденно обстрілювали місто.
«Упродовж чотирьох років росіяни обіцяли капітальні ремонти та будівництво нового житла. Проте вирішили інакше – просто позбутися наслідків власних злочинів. Усього в Сіверськодонецьку знесуть 79 будинків», - зазначив очільник Луганської ОВА.
Як повідомляв Укрінформ, перебої з пальним через українські атаки на російську нафтопереробку поширилися вже на 15 суб'єктів РФ, включаючи Москву та Санкт-Петербург, а також на окуповані регіони України.