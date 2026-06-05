Київ передав на фронт 1600 дронів різних типів

Громада столиці передала бійцям 12-го армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ понад 1600 безпілотників різних типів.

Як передає Укрінформ, про це міський голова Києва Віталій Кличко повідомив у Телеграмі.

«Бійцям 12-го армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ поїхали на різні напрямки фронту іще 1602 БПЛА різних типів. Зокрема 1500 FPV-дронів на оптоволокні, 50 безпілотників-перехоплювачів (антишахедних), 50 дронів Mavic та 2 бомбери», - написав він.

Таким чином, за словами мера, від початку року військові 12-го корпусу отримали від столиці понад 7800 безпілотників.

«Загалом у 2026-му від громади міста військовим різних бригад передали вже понад 52 000 БПЛА різних типів», - додав Кличко.

Як повідомляв Укрінформ, громада столиці передала бійцям 225-го окремого штурмового полку ЗСУ 3100 безпілотників різних типів.