Атака на завод «Яготинське для дітей»: Зеленський заявив про необхідність змусити РФ закінчити війну

«Перелік чергових «перемог» Росії за кілька днів поповнився заводом «Яготинське для дітей», що виробляв дитяче харчування. На Київщині тривають рятувальні роботи на місці цього удару – підрозділи ДСНС уже ліквідували пожежу. Станом на зараз відомо про сімох поранених. На жаль, чотири людини загинули. Мої співчуття рідним і близьким», — написав глава держави.

Він зазначив, що серед атакованих Росією об'єктів також продовольчі склади та поштовий сервіс на Дніпропетровщині, машина "швидкої" в Херсоні, будівля школи на Сумщині, портова інфраструктура на Одещині, житлові будинки та будівля амбулаторії на Харківщині.

«Росія продовжує свою війну проти життя, і кожен, хто нам допомагає, дійсно стоїть на його захисті. Кожен пакет підтримки з антибалістикою, кожна наша спільна домовленість про виробництво зброї, всі кроки світу у санкціях проти Росії – все це допомагає захищати життя людей. Дякую кожному, хто з Україною! Важливо всім разом примушувати Росію закінчити цю їхню війну та перейти до дипломатії», — додав він.

Як повідомляв Укрінформ, у Броварському районі Київської області внаслідок російської дронової атаки вранці 5 червня кількість постраждалих зросла до семи, чотири людини загинули, під завалами шукають двох людей.

Напередодні Президент України оприлюднив відкритого листа Володимиру Путіну, в якому запропонував російському очільнику провести особисту зустріч для обговорення шляхів завершення війни.