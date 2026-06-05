Операція Interflex вступає у нову фазу - Генштаб

Очолювана Великою Британією операція Interflex вступає в нову фазу підготовки для України – програма відійде від піхотної підготовки на користь спеціалізованої та поглибленої. Зокрема, будуть розширені спеціалізовані напрями - авіаційний, медичний, інженерний та логістичний.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Фейсбуці.

«У червні 2026 року виповнюється чотири роки операції Interflex – очолюваній Великою Британією багатонаціональній навчальній програмі, у межах якої понад 63 000 українських військовослужбовців пройшли підготовку як піхотинці, командири та інструктори. П'ятий рік успішної та високо поцінованої програми ознаменує нову фазу спеціалізованої підготовки, покликаної формувати спроможності в довгостроковій перспективі», - ідеться у повідомленні.

Нова навчальна структура охопить підготовку інструкторів вертолітної авіації, перші випускники якої завершили навчання минулого місяця, а також інші напрями підготовки, зокрема медичний та інженерний.

«Сьогодні оголошено нову фазу британської підтримки України у сфері підготовки, що передбачає розширення на спеціалізовані напрями, зокрема авіаційний, медичний, інженерний та логістичний», - зазначили в Генштабі.

Операцію Interflex було започатковано після розв'язаного очільником Росії Володимиром Путіним повномасштабного незаконного вторгнення в Україну.

Її початковим завданням було оперативно й масштабно забезпечити базову піхотну підготовку, надаючи українцям, які мали незначний військовий досвід або не мали його взагалі, змогу захищати свою країну від неспровокованої агресії Росії.

Як підкреслили в Генштабі, упродовж останніх чотирьох років Interflex перетворилася на надзвичайно успішну, високо поціновану й міжнародно визнану навчальну програму. За підтримки особового складу з 13 держав-партнерів вона забезпечила базову піхотну підготовку поряд із курсами для командирів та інструкторів.

Окрім того, з 2024 року в її межах пройшли спеціалізовану підготовку з психологічної стійкості 375 українських бойових психологів.

Від започаткування підготовку за програмою Interflex завершили 63 000 українців, зокрема 11 000 військових інструкторів, що стало вагомим підсиленням для власної системи підготовки України.

Вступаючи у п'ятий рік, Interflex перейде до нової уніфікованої структури, об'єднавши всю очолювану Великою Британією підготовку для України – як у Сполученому Королівстві, так і за кордоном – під єдиною назвою. Відповідно до змінних потреб Збройних Сил України програма відійде від масштабної піхотної підготовки на користь спеціалізованої та поглибленої підготовки, покликаної формувати спроможності в довгостроковій перспективі.

«Нині, на п'ятому році жорстокої війни Путіна, очевидно, що з 2022 року потреби України у підготовці змінилися. Тому цілком закономірно, що пропозиція Сполученого Королівства у сфері підготовки також еволюціонує», - заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі.

Коли операція Interflex відзначає свою четверту річницю, зауважили в Генштабі, ми вступаємо в нову фазу, яка спирається на її успіх і гнучкість, щоб забезпечити довгострокові спеціалізовані навички, як-от підготовку пілотів, медичну та інженерну підготовку. Цим ми допомагаємо забезпечити Збройні Сили України кращою спроможністю самостійно та ефективно відповідати на майбутні виклики.

«Зосередивши останніми місяцями увагу на Близькому Сході, Путін прагне, щоб ми відволіклися, проте українці й надалі борються з величезною мужністю, і ніщо не відволіче нас від того, щоб і далі підтримувати їх стільки, скільки буде потрібно для досягнення миру», - підкреслили в Генштабі.

«Можливість працювати над таким важливим завданням у складі великої багатонаціональної коаліції держав, разом із відданими українськими перекладачами та особовим складом з усіх структур оборонного відомства, була надзвичайно цінною», - заявив командир операції Interflex полковник Енді Бордман.

Від 2022 року операція Interflex неодноразово еволюціонувала, щоб відповідати змінним потребам Збройних Сил України, і це лише найновіший вияв такої гнучкості, адже Сполучене Королівство зберігає свою відданість підтримці України стільки, скільки буде потрібно.

Сполучене Королівство й надалі відіграє провідну міжнародну роль у підтримці України. Спільно з Францією Сполучене Королівство є співлідером Коаліції охочих на підтримку майбутньої безпеки України.

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Як повідомлялось, 15 квітня міністр оборони Джон Гілі спільно з Німеччиною головував на 34-му засіданні Контактної групи з питань оборони України, тісно співпрацюючи із союзниками

Фото: Міноборони Нідерландів