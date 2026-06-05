Сили безпілотних систем уразили п’ять вантажних суден росіян за ніч

Оператори Першого окремого центру Сил безпілотних систем за одну ніч завдали уражень п’ятьом вантажним суднам ворога, які використовувалися для забезпечення військ РФ.

Як передає Укрінформ, про це Сили безпілотних систем повідомили у Фейсбуці.

Серед уражених цілей вантажне судно в районі Бердянська у Запорізькій області та по два вантажні судна в районі Маріуполя та Ялти Донецької області.

Вантажні судна, що заходять до тимчасово захоплених росіянами портів, відіграють важливу роль у логістичному забезпеченні російських військ. Саме ними здійснюється доставка боєприпасів, військової техніки, пально-мастильних матеріалів та іншого майна для загарбницької армії.

Крім того, загарбницька влада системно використовує порти тимчасово захоплених територій для незаконного вивезення українського зерна та інших ресурсів.

Кожне судно, яке працює на військову логістику ворога або бере участь у незаконному вивезенні ресурсів з тимчасово захоплених росіянами територій, фактично фінансує продовження війни проти України та є законною ціллю для ураження.

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Як повідомляв Укрінформ, Сили безпілотних систем уразили російські екіпажі дронів і розрахунки ППО в Донецькому аеропорту.