Знищений логістичний центр «АТБ» у Дніпрі забезпечував продуктами близько 300 магазинів

Унаслідок ворожої атаки 3 червня у Дніпрі було знищено розподільчий центр корпорації «АТБ», який забезпечував товаропостачання близько 300 магазинів мережі у Дніпропетровській та Запорізькій областях. Його робота наразі неможлива.

Про це компанія повідомила у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Унаслідок прямого влучання було критично пошкоджено один із найбільших і найсучасніших розподільчих центрів компанії. Об’єкт є мультитемпературним логістичним комплексом класу «А» площею 37,5 тис. кв. м, який забезпечував товаропостачання близько 300 магазинів мережі «АТБ» у Дніпропетровській та Запорізькій областях», - йдеться в повідомленні.

За даними компанії, ніхто із співробітників не постраждав.

Подальша робота розподільчого центру наразі неможлива. Фахівці проводять оцінку масштабів руйнувань та визначають кроки для відновлення логістичних процесів. Попередньо сума збитків оцінюється у сотні мільйонів гривень, однак остаточні висновки будуть зроблені після завершення експертного обстеження об’єкта.

Корпорація «АТБ» уже працює над оперативним перерозподілом логістичних потоків між іншими розподільчими центрами. Це дозволить мінімізувати вплив атаки на роботу торговельної мережі та забезпечити безперебійне постачання товарів для покупців.

Як повідомляв Укрінформ, у Дніпрі внаслідок російського удару 3 червня пошкоджені склади торговельної мережі "АТБ".

Фото: Дніпропетровська ОВА