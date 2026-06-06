Українські міста мають бути в центрі уваги міст G7 - мер Нансі

Українські міста мають бути в центрі уваги міст країн G7, адже підтримка України в її боротьбі за свободу залишається одним із ключових питань для демократичного світу.

Про це мер Нансі, міста, яке приймало саміт мерів Великої сімки Urban 7, Матьє Кляйн розповів у коментарі кореспонденту Укрінформу.

«Ми хотіли, щоб українські міста були в центрі уваги, тому що сьогодні це головне питання для країн G7 - супроводжувати Україну в її боротьбі за свободу. Багато міст співпрацюють з українськими містами, зокрема на таких проєктах, як наш із Вінницею», - зазначив Кляйн.

Він наголосив, що саміт Urban 7 у Нансі був можливістю показати, що для міст країн G7 Україна залишається пріоритетом. За словами мера, він також очікує, що цю позицію підтвердить саміт лідерів G7 в Евіані.

Кляйн розповів про практичну співпрацю Нансі з українською Вінницею та європейськими містами-партнерами. За його словами, Нансі, Вінниця, Карлсруе та Люблін розвивають спільний проєкт підтримки вінницьких лікарень.

«Ми були у Вінниці приблизно три тижні тому разом із мером Карлсруе. Цього року теми багато в чому стосувалися спільного проєкту між Вінницею, Карлсруе, Нансі та Любліном щодо підтримки лікарень Вінниці у сфері ортопедичної хірургії, протезів та ортезів для військових, які повертаються з фронту. Адже місто Вінниця особливо активно залучене до підтримки ветеранів і військових, які повертаються з фронту», - сказав він.

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За словами мера, сторони вже підписали протокол і подали заявку на фінансування до Міністерства закордонних справ Франції, і заявка «просувається добре».

Крім того, Нансі підтвердило готовність прийняти на відпочинок близько 40 українських дітей, зокрема з родин внутрішньо переміщених осіб.

Кляйн нагадав, що нещодавно відвідав Київ, де взяв участь у четвертому Саміті міст і регіонів на підтримку України. Під час візиту він отримав від Президента України Володимира Зеленського відзнаку «Золоте серце». За словами Кляйна, цей візит і церемонія були для нього «дуже зворушливими».

У підсумковій декларації міжнародного саміту мерів Urban7 учасники окремо наголосили на ролі українських міст як стратегічних партнерів G7 на місцевому рівні, зокрема у питаннях стійкості, демократії, відбудови, боротьби з дезінформацією та міжнародної міської дипломатії.

Як повідомляв Укрінформ, українські мери та представники міських адміністрацій на міжнародному саміті мерів Urban7 розповіли про стійкість громад, роботу критичної інфраструктури, підтримку військових, ветеранів, переселенців і цивільного населення в умовах повномасштабної війни.