«Не бачу сенсу зустрічатися»: Путін відреагував на лист Зеленського

Очільник Кремля Володимир Путін у п’ятницю, коментуючи відкритий лист до нього від Президента Володимира Зеленського, заявив, що наразі не бачить сенсу зустрічатися з українським лідером.

Як передає Укрінформ, про це він сказав у рамках пленарної сесії Петербурзького міжнародного економічного форуму, повідомляє російська служба ВВС.

«Не бачу сенсу зустрічатися. Спочатку треба знайти рішення», – сказав Путін у відповідь на запитання модераторки сесії, індійської журналістки Гіти Мохан.

Російський очільник сказав, що для української сторони є сенс «лише зупинити наступ» російських збройних сил, тоді як Росії буцімто «потрібні домовленості».

«Нехай експерти попрацюють, розроблять якісь рішення, а потім ми зможемо зустрітися», – сказав Путін.

Він додав, що речник Кремля Дмитро Пєсков напередодні показав йому лист Зеленського, а вранці у п’ятницю «підсунув цей папірець». Путін також стверджує, що лист містить «елементи хамства».

Зазначається, що на початку своєї промови Путін не назвав Зеленського на ім’я, звертаючись до українського лідера як до «автора листа» і «цього пана», проте згодом все ж назвав його прізвище.

Як повідомляє Astra, Путін також відреагував на зауваження Зеленського про його вік, сказавши, що у його віці багато політичних діячів «здійснюють свої функції», а деякі з них старші за нього. У цьому контексті російський очільник додав, що головним є «дієздатність та працездатність».

Очільник Кремля також сказав, що Зеленському начебто слід «вчитися гарним манерам» у президента США Дональда Трампа.

Як повідомляв Укрінформ, у четвер Президент Володимир Зеленський оприлюднив відкритого листа, в якому запропонував російському очільнику Володимиру Путіну провести особисту зустріч для обговорення шляхів завершення війни.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна офіційно передасть російському очільнику Володимиру Путіну листа Володимира Зеленського з пропозицією припинення війни.