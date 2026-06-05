Попри заяви Путіна Росія дедалі більше набуває ознак «держави-банкрута» - Власюк

Заяви Володимира Путіна про економічну стійкість Росії та нові можливості, які нібито відкрили санкції, не відповідають реальному стану справ.

Про це повідомив уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк у коментарі Укрінформу.

«На ПМЕФ (Петербурзькому міжнародному економічному форумі - ред.) Путін традиційно говорить про “стабільне майбутнє”, розширення можливостей через санкції та нові партнерства. Але якщо відкласти політичні гасла і подивитися на цифри, картина виглядає протилежною. Всупереч оптимістичній риториці керівництва РФ, Росія впевнено набуває статусу “держави-банкрота”. Поки Кремль говорить про економічну стійкість, доходи російського бюджету впали на 40% порівняно з минулим роком, попри високі ціни на нафту. А бюджетна діра вже перевищила 80 мільярдів доларів», - наголосив він.

Уповноважений підкреслив, що поки Путін критикує західні країни за дефіцит бюджетів, 71 із 85 російських регіонів завершили минулий рік із дефіцитними бюджетами, а їхній сукупний дефіцит уже перевищив 34 млрд дол.

«Путін заявляє, що санкції нібито відкрили для Росії “ширше поле для маневру” та створили нові партнерства. Проте найкращий індикатор довіри - це інвестиції. Сьогодні частка іноземного капіталу в Росії становить лише 0,01%», - зауважив Власюк.

За його словами, це свідчить про те, що навіть потенційні партнери не поспішають вкладати гроші в російську економіку.

«Путін говорить про нові можливості для бізнесу, але понад 30% російських підприємців готуються згортати діяльність, ще близько 30% розглядають перехід у тінь. Причиною стали посилення податкового тиску та масштабні відключення інтернету», - наголосив він.

Радник президента розповів, що індикатор бізнес-клімату вперше з 2022 р. став від’ємним, а частка проблемних кредитів, які позичальники не можуть нормально обслуговувати, зросла до 12%.

Водночас росіяни та бізнес дедалі частіше переходять на готівку, що свідчить про падіння довіри до фінансової системи: «На цьому тлі Центробанк РФ готується прибрати з ринку 11 регіональних банків, фінансові проблеми яких уже неможливо приховувати».

«До того ж сальдо зовнішньої торгівлі Росії за час повномасштабної війни скоротилося майже втричі - зі 337 до 125 мільярдів доларів», - поінформував Власюк.

За його даними, найбільші російські експортери (Лукойл, Газпром, НОВАТЕК, Северсталь) втрачають прибутки, а Росатом уже шукає додаткові 7 млрд дол. для завершення власного флагманського проєкту в Туреччині - АЕС “Аккую”. Тому головний контраст нинішнього ПМЕФ полягає в тому, що «чим оптимістичніше звучать заяви російського керівництва, тим гіршими стають економічні показники самої Росії».

«Попри багаторічні спроби Кремля переконати світ, що санкції не працюють, саме санкційний тиск дедалі сильніше обмежує доступ російської економіки до інвестицій, технологій, фінансових ресурсів і традиційних ринків збуту. Падіння бюджетних доходів, скорочення зовнішньої торгівлі, зникнення іноземного капіталу та погіршення настроїв бізнесу свідчать, що санкції мають накопичувальний ефект і поступово послаблюють економічну основу російської воєнної машини», - додав уповноважений.

Як повідомляв Укрінформ, американська технологічна компанія Apple підтвердила, що російський месенджер Max був вилучений з магазину додатків App Store через західні санкції.

Фото Укрінформу можна купити тут